Стали известны составы «Автомобилиста» и «Амура» на очный матч

«Автомобилист» и «Амур» назвали свои составы на очный матч регулярного чемпионата КХЛ в Екатеринбурге.
«Автомобилист»:
Коварж (Устинский);
Лямин — Мегалинский, Кинг-Паре-Бек;
Мишарин — Егоршев, Гареев — Торченюк — Михнов;
Василевский — Трямкин, Крикунов — Кучерявенко — Голышев;
Щемеров, Чесалин — Пестунов — Рассейкин; Тичар.
«Амур»:
Киселёв (Аликин);
Швиденко — Йордан, Литовченко — Бывальцев — Ли;
Турбин — Коларж, Квапил — Губин — Фролов;
Бердюков — Кондратьев, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Потехин;
Калинин, Величкин — Клопов — Дедунов; Заседа.
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