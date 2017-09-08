Фетисов: Овечкину надо играть в НХЛ, сдвинуть ситуацию по ОИ-2018 он не смог

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о ситуации нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который не раз заявлял, что поедет на Олимпиаду 2018 года при любых обстоятельствах. Ранее стало известно, что ИИХФ не допустит игроков НХЛ к участию в Играх, потому что лига отказалась отпускать своих хоккеистов в Пхёнчхан.

«Саше нужно играть в НХЛ. Что ему ещё делать? Изначально всё было примерно понятно, и своим заявлением Овечкин хотел оказать какое-то давление на НХЛ. Действующий игрок по контракту не может нигде выступать без разрешения НХЛ. Это очевидно. Думаю, ему нужно играть в хоккей. Демарши должны устраивать хоккейные руководители, а дело хоккеистов – играть. Думаю, Саша сделал всё для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, он заявил свою гражданскую позицию, он молодец, а договариваться должны большие хоккейные руководители.

В соглашении НХЛ и международной федерации записано, что игрок НХЛ – это принадлежность лиги и без её решения ничего не может быть. Думаю, это нормальная, цивилизованная ситуация. У нас тоже есть такие моменты, что игрок под контрактом должен соответствовать тем законам и правилам, которые существуют в КХЛ. Саша пытался своим заявлением сдвинуть ситуацию. Но этого, судя по всему, не получилось. Сейчас ему надо фокусироваться на игре и выступать в том клубе, с которым он подписал контракт", — цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».