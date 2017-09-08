«Пантерз» эвакуируют команду из Флориды в Бостон из-за урагана Ирма

«Флорида Пантерз» принял решение эвакуировать игроков и тренеров команды, а также их семьи и домашних животных в преддверии урагана Ирма. Как сообщает «Майами Геральд», клуб заказал чартерный рейс в Бостон, на котором улетит около 80 человек. Если разрушения в округе арены будут слишком серьёзными, команда может начать тренировочный лагерь в Массачусетсе.



«Нам есть где тренироваться в Спрингфилде, если придётся, мы можем начать тренировочный лагерь там. Надеемся, что уезжаем на пару дней, но неизвестно, что случится», — сказал президент клуба Мэттью Колдуэлл.



Ранее был отменён турнир новичков команд НХЛ, который должен был состоятся во Флориде. «Пантерз» уже переживали нашествие урагана, в 2005 году ураган Уилма повредил тренировочную и основную арену клуба.

Турнир новичков команд НХЛ во Флориде отменён в связи с наступлением урагана