Семёнов, Горак и ещё шесть игроков пропустят матч «Витязя» с «Салаватом»

«Витязь» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Подольске. Начало встречи в 19:30 мск. За подмосковную команду не сыграют Катичев, Бурстрём, Риссанен, Семёнов, Манкинен, Горак, Яценко и Денежкин. Ранее стало известно, что часть команды пропустит матч из-за болезни.

Несколько хоккеистов «Витязя» не сыграют с «Салаватом» из-за недомогания

«Витязь»

Сапрыкин (Бирюков);

Головков – Мозик, Макеев – Никулин – Афиногенов;

Паутов – Лукин, Копейкин – Семин – Панков;

Воронков – Гимаев, Выглазов – Швец-Роговой – Кулагин;

Романов – Епишин, Ворошило – Петраков – Горохов.



«Салават Юлаев»

Скривенс (Кареев);

Куляш – Гареев, Лисин – Е.Бодров – И. Макаров;

Арзамасцев – Ларссен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;

А. Логинов – М. Осипов, А.Федоров – И. Зубов – Кокарев;

Елизаров – Петрищев, Солодухин – Коротков – Лазарев.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.