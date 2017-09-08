Семёнов, Горак и ещё шесть игроков пропустят матч «Витязя» с «Салаватом»

«Витязь» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Подольске. Начало встречи в 19:30 мск. За подмосковную команду не сыграют Катичев, Бурстрём, Риссанен, Семёнов, Манкинен, Горак, Яценко и Денежкин. Ранее стало известно, что часть команды пропустит матч из-за болезни.
«Витязь»
Сапрыкин (Бирюков);
Головков – Мозик, Макеев – Никулин – Афиногенов;
Паутов – Лукин, Копейкин – Семин – Панков;
Воронков – Гимаев, Выглазов – Швец-Роговой – Кулагин;
Романов – Епишин, Ворошило – Петраков – Горохов.
«Салават Юлаев»
Скривенс (Кареев);
Куляш – Гареев, Лисин – Е.Бодров – И. Макаров;
Арзамасцев – Ларссен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
А. Логинов – М. Осипов, А.Федоров – И. Зубов – Кокарев;
Елизаров – Петрищев, Солодухин – Коротков – Лазарев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.