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«Зауралье» обыграло усть-каменогорское «Торпедо» в матче открытия сезона ВХЛ

8 сентября 2017, пятница. 19:09 Хоккей

Взял старт восьмой чемпионат Высшей хоккейной лиги. В матче открытия сезона усть-каменогорское «Торпедо» уступило на домашней арене курганскому «Зауралью» в овертайме.

«Торпедо» — «Зауралье» — 3:4 ОТ (1:1, 0:2, 1:1, 0:1)
1:0 — Яковлев (Капитуров), 04:39.
1:1 — Первухин, 10:38.
1:2 — Сандер (Болтанов), 21:19.
1:3 — Бобряшов (Цыганов), 38:40, бол.
2:3 — Соренсон (Бердников, Миллер),53:38.
3:3 -Соренсон (Гренц, Метальников), 57:35.
3:4 — Бобряшов (Сандер), 63:59.
Вратари: Полуэктов — Загидулин.
Броски: 62-40; Броски в створ: 43-26; Голы: 3-4; Вбрасывания: 30-29; Штраф: 12-14.

9 игроков, сменивших этим летом КХЛ на ВХЛ. От Касутина до Людучина
Среди них есть даже обладатели кубка Гагарина.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Зауралье ХК Казцинк-Торпедо
Новости. Хоккей
8 сентября 2017, пятница
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