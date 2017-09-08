Бенн: Ягру нельзя заканчивать карьеру только потому, что исполнилось 70 лет

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн рассказал о своих впечатлениях перед стартом сезона и дал совет владельцам «Вегас Голден Найтс» относительно трудоустройства Яромира Ягра.



«Я думаю, Ягр должен играть в «Вегасе». Почему бы новой команде не взять себе легенду хоккея, ну хотя бы попробовать? Это сразу бы подстегнуло продажи атрибутики и привлекло болельщиков на трибуны. У него же есть масса болельщиков, которые помнят его по прежним выступлениям. В прошлом сезоне он выглядел очень неплохо. Он всё ещё может играть на этом уровне. Он не должен вешать коньки на гвоздь только потому, что ему стукнуло 70.



Что касается «Далласа», то я бы предпочёл, чтобы о нас пока не слишком много говорили и писали. В прошлом году у нас был неудачный сезон, а хоккей был последней вещью, о которой хотелось говорить. Так что теперь я в нетерпении и жду, когда же всё начнётся», — приводит слова Бенна ESPN.

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