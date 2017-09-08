Чесалин: «Амур» — сильный соперник, несмотря на счёт, матч был тяжёлым

Нападающий «Автомобилиста» Евгений Чесалин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» со счётом 8:1.

«Честно говоря, очень тяжёлый матч получился, несмотря на счёт. Очень сильный соперник, не зря проехали поездку, взяли там много очков. Первый период — да, первыми пропустили, потом хорошо, что сравняли. Игра шла до шайбы. Нельзя эту команду недооценивать, даже несмотря на счёт. Очень хороший коллектив», — сказал Чесалин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Поляковым.