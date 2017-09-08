Сергачёв: я готов к НХЛ, вариант возвращения в юниорскую лигу не рассматриваю

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв заявил, что не собирается возвращаться в юниорскую лигу и готов к НХЛ.



«Думаю, мой уровень позволяет попасть в команду и играть в НХЛ. Вариант возвращения в юниорскую лигу я не рассматриваю», — цитирует Сергачёва журналист Tampa Bay Times Джо Смит.



19-летний Сергачёв был выбран «Монреаль Канадиенс» на драфте 2016 года под общим девятым номером и провёл четыре матча в НХЛ. Большую часть сезона он играл в OHL за «Виндзор», с которым завоевал Мемориальный кубок. В 50 матчах регулярного чемпионата Сергачёв набрал 43 (10+33) очка. Летом он был обменян в «Тампу».



Сергачёв — наследник Мэттьюса? 10 кандидатов на «Колдер Трофи» Гонка за приз лучшему новичку часто бывает увлекательнее спора бомбардиров. Кто будет претендовать на «Колдера» в предстоящем сезоне?