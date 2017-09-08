«Магнитка» одолела «Ладу» и выиграла третий матч кряду

«Лада» потерпела поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Встреча, проходившая в Тольятти, завершилась со счётом 3:5. Команда Ильи Воробьёва одержала третью победу подряд, у «Лады» — четвёртое поражение кряду.

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В составе команды победителей отличились Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Мэтт Эллисон, Томаш Филиппи и Денис Платонов. У «Лады» голы на свой счёт записали Никита Филатов, Чарльз Дженовей и Кристапс Сотниекс.

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