Крикунов: при 5:1 у «Автомобилиста» появился кураж, поэтому всем дали поиграть

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Амуром» (8:1).

«В игре с „Ак Барсом“ мы растратили много сил и эмоций, поэтому начинали тяжело. Ребята молодцы, собрались после первого периода и потихоньку начали подниматься. Забили два гола в большинстве, кое-что начало получаться у звеньев Торченюка и Кучерявенко. Легионеры в равных составах два гола забили, а большинство у них пока не идёт. Ребята сыгрываются, а когда счёт стал 5:1, появился кураж, стало легко играть. Поэтому мы и вратаря заменили, и Щемерова поставили играть. Всем дали поиграть. Рассейкин начинал матч, но что-то у него не шло, поменяли его на Тичара, это звено у нас тоже два гола забило.



В принципе, доволен результатом домашней серии. Звенья притираются, много новичков, на всё необходимо время. Команда прогрессирует, более или менее правильно начинаем играть в обороне. Хотя есть вопросы — сегодня чуть впятером от четверых гол не пропустили. Есть над чем работать. Устинский завтра улетает в „Горняк“, больше некого отправить в ВХЛ. Бодров прооперирован, он появится месяца через два в лучшем случае», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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