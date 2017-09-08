Гол и передача Умарка помогли «Салавату» обыграть «Витязь»

«Витязь» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 2:4.

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Счёт в первом периоде открыл Иван Петраков, однако до перерыва уфимцы отыгрались благодаря усилиям Линуса Умарка, а в середине второго периода вышли вперёд, отличился Александр Логинов. В заключительной трети команды обменялись заброшенными шайбами: сначала Александр Панков сравнял счёт, а затем Теэму Хартикайнен с передачи Умарка вывел «Салават» вперёд. Окончательный результат установил Вячеслав Солодухин, поразивший пустые ворота хозяев.

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Вы также можете посмотреть видеообзор матча на официальном сайте КХЛ.