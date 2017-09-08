Ничушкин: в прошлом матче с «Динамо» забили вовремя, сейчас была нервозность

Форвард ЦСКА Валерий Ничушкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (3:1).

«Честно, не видел, была ли игра высоко поднятной клюшкой у Телегина. Судьи смотрели, если засчитали гол, значит, не было. В прошлой игре с «Динамо» забили вовремя, игра пошла легче. Сегодня не смогли реализовать моменты в начале, была нервозность. Хорошая победа, получили хорошие эмоции», — передаёт слова Ничушкина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.