В. Воробьёв: думаю, со дня на день Терещенко подпишет контракт с «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал поражение в матче ЦСКА (1:3).

«Сегодня получился хороший матч. Несмотря на результат, претензий к ребятам нет. Какие-то ошибки подвели. Играли четвёртый матч на выезде, в третьем периоде ЦСКА нас дожал, где-то не хватило силёнок. Могу похвалить Бочарова, хороший матч провёл. Ждём Терещенко, такой профессионал обязательно поможет нам. Думаю, что со дня на день подпишет соглашение», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.