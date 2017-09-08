Капризов: если бы не Телегин, ЦСКА было бы сложнее выиграть у «Динамо»

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛс московским «Динамо», в котором его команда одержала победу со счётом 3:1.

«Динамо» и тогда хорошо играло, тогда у нас реализация лучше была (ранее в сезоне ЦСКА обыграл «Динамо» со счётом 6:1. — Прим. «Чемпионата».). Они здорово сыграли сегодня. Согласен, если бы не действия Телегина, то было бы сложнее. Хороший, рабочий гол. У всех команд хорошие вратари», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.