Вестерлунд: пока не могу назвать игру «Салавата» великолепной

Главный тренер «Салават Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги матча с «Витязем» (4:2) и рассказал о ближайшем усилении команды.

«Эта была наша первая игра на выезде. Результат был очень важен для нас. Назвать игру великолепной пока не могу. «Витязь» сегодня показал хорошую игру, они отлично действовали в контратаках. Я понимаю, что Осипов последнее время не проявляет себя должным образом, поэтому будем думать над решением этой проблемы. Возможно, посредством замен. Пока точно не знаем, когда у нас вернётся в строй Гончаров. Но через одну игру заканчивается дисквалификация у Панина, это станет хорошим усилением для нас», — передаёт слова Вестерлунда корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.