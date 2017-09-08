Белов: по настрою претензий нет, есть объективные причины поражения «Витязя»

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от игры с «Салаватом Юлаевым», которая завершилась поражением его команды со счётом 2:4.

«В принципе, по настрою и отдаче к ребятам претензий нет. Игра была равная. Но уровень «Салавата» сказался в третьем периоде. Мы допустили ошибку, которой они воспользовались. К сожалению, домашняя серия протекает не так, как нам хотелось бы. Не в оправдание скажу, есть объективные причины для поражения. У нас есть ещё одна игра, мы будем к ней серьёзно готовиться. Нам просто необходимы очки. Что случилось с игроками, которые пропустили матч? Дома остались. Заболели они. Мы не хотим говорить всего. Отчасти та информация об отравлении была правильной. Те игроки, которые не смогли принять участия во встрече, действительно приболели. Остальное я говорить не буду. Надолго ли? Завтра у нас будет тренировка, будем работать.

Как буду делить время между Сапрыкиным и Тодыковым? Прошлая игра была шансом для Антона. Сегодня многие ребята играли, которые не попадали в состав, для них был шанс проявить себя. Петраков сегодня хорошо показал себя. Как их использовать? Подумаем. Время покажет», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.