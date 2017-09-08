И. Бочаров: у ЦСКА все семь звеньев опасные, не получилось взять реванш

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:3).

«Сегодня надо было взять реванш, но, к сожалению, не получилось. Вчера узнал, что буду играть с ЦСКА, был готов. У ЦСКА все семь звеньев опасные. В первом периоде смог втянуться в игру. Телегин на опережение сыграл, попал по шайбе, она ударила по ловушке и отскочила на пятак. Правило гласит, что если бы сыграл выше перекладины, то гол бы отменили. По правилам что — выше своего плеча играть нельзя? Но плечи же у всех разные!

Где-то до конца недоработали, подсели, будем восстанавливаться к домашней серии. «Динамо» ещё себя покажет. Надеемся, что после этого выезда люди поверят в нас, вернутся с дач, отпусков и пойдут на хоккей. Мы постараемся не подвести», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

ЦСКА одолел «Динамо» в московском дерби

Вы можете посмотреть видео гола Ничушкина с передачи Телегина также на официальном сайте КХЛ.