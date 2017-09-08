«Слован» отыгрался с 1:3 в третьем периоде, но уступил «Нефтехимику» в овертайме

«Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом». Встреча, проходившая в Братиславе, завершилась со счётом 4:3 ОТ.

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Счёт в матче уже на четвёртой минуте открыл «Слован», Марек Вьеденски реализовал большинство. До перерыва гости смогли не только отыграться, но и выйти вперёд благодаря голам Ильдара Шиксатдарова и Дэна Секстона. Во второй двадцатиминутке Чад Ро сделал счёт 3:1 в пользу «Нефтехимика».



В третьем периоде сначала Ник Эберг сократил отствание, а затем Марек Вьеденски оформил дубль и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время победу гостям принёс Павел Куликов.

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