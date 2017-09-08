Гулявцев: Артамкин хорошо сыграл, при голах СКА рвал оборону «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение в матче со СКА (2:7).



«На предматчевой установке мы заостряли внимание по поводу удалений. С такой реализацией как у СКА это непозволительно. В итоге пять голов пропустили в меньшинстве. Отсюда и результат. Мы уступили в этом компоненте. И с реализацией моментов у нас тоже пока проблема. Отдельно хочу сказать спасибо болельщикам.



Будут ли выводы из того, что «Северсталь» не первый матч получает удаления за нарушение численного состава? Да, будем наказывать. В денежном эквиваленте. Уже ведётся работа.



Артамкин хорошо сыграл в дебютном матче. Те голы, которые ему забивали, — соперник просто рвал оборону. А он отыграл хорошо, хладнокровно. Лично я доволен. Возможно, Голику пауза помогла. Мы беседуем с ним. Пока что парень ещё не в своей тарелке. Другая лига, другой хоккей. Но нам ждать некогда. Если будет продолжать дальше в том же духе, то будет прибавлять», — цитирует Гулявцева пресс-служба клуба.

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