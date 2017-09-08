175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гулявцев: Артамкин хорошо сыграл, при голах СКА рвал оборону «Северстали»

8 сентября 2017, пятница. 22:46 Хоккей

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение в матче со СКА (2:7).

«На предматчевой установке мы заостряли внимание по поводу удалений. С такой реализацией как у СКА это непозволительно. В итоге пять голов пропустили в меньшинстве. Отсюда и результат. Мы уступили в этом компоненте. И с реализацией моментов у нас тоже пока проблема. Отдельно хочу сказать спасибо болельщикам.

Будут ли выводы из того, что «Северсталь» не первый матч получает удаления за нарушение численного состава? Да, будем наказывать. В денежном эквиваленте. Уже ведётся работа.

Артамкин хорошо сыграл в дебютном матче. Те голы, которые ему забивали, — соперник просто рвал оборону. А он отыграл хорошо, хладнокровно. Лично я доволен. Возможно, Голику пауза помогла. Мы беседуем с ним. Пока что парень ещё не в своей тарелке. Другая лига, другой хоккей. Но нам ждать некогда. Если будет продолжать дальше в том же духе, то будет прибавлять», — цитирует Гулявцева пресс-служба клуба.

Хет-трик Широкова помог СКА в гостях разгромить «Северсталь»

Вы также можете посмотреть видео на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Северсталь" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Северсталь ХК СКА Александр Гулявцев
Новости. Хоккей
8 сентября 2017, пятница
23:01 Скудра: «Торпедо» вышло играть «красиво», надо эту ерунду убирать
22:48 Патриотический шлем вратаря — в фотообзоре матча ЦСКА — «Динамо» Москва
22:46 Гулявцев: Артамкин хорошо сыграл, при голах СКА рвал оборону «Северстали»
22:46 «Слован» отыгрался с 1:3 в третьем периоде, но уступил «Нефтехимику» в овертайме
22:37 Дуайер: минское «Динамо» имело хорошие шансы переломить игру с «Торпедо»
22:32 И. Бочаров: у ЦСКА все семь звеньев опасные, не получилось взять реванш
22:27 Белов: по настрою претензий нет, есть объективные причины поражения «Витязя»
22:23 Вестерлунд: пока не могу назвать игру «Салавата» великолепной
22:21 Галузин: игра с «Динамо» Мн была незрелищная, много борьбы, поэтому такой счёт
22:18 Капризов: если бы не Телегин, ЦСКА было бы сложнее выиграть у «Динамо»
22:14 Никитин: ЦСКА нужно было ждать своих моментов, дождались и реализовали
22:07 В. Воробьёв: думаю, со дня на день Терещенко подпишет контракт с «Динамо»
22:07 Ничушкин: в прошлом матче с «Динамо» забили вовремя, сейчас была нервозность
21:58 Аболс: проигрыш «Магнитке» — моя вина, неправильно подготовил команду
21:48 ЦСКА одолел «Динамо» в московском дерби
21:48 «Барыс» в гостях разгромил рижское «Динамо», Карлссон оформил «сухарь»
21:48 И. Воробьёв: рад за Тимкина и Платонова, которые забросили первые шайбы в сезоне
21:40 Гол и передача Умарка помогли «Салавату» обыграть «Витязь»
21:38 Гол Ковыршина не спас минское «Динамо» от поражения в матче с «Торпедо»
21:28 «Торпедо» — «Динамо» Мн: Граньяни удалён до конца игры за бросок предмета
21:28 Валуйский: «Магнитка» не удивила, «Лада» проиграла из-за собственных ошибок
21:22 Хет-трик Широкова помог СКА в гостях разгромить «Северсталь»
21:03 Билялетдинов: матч с «Югрой» был важен, доволен отдачей и желанием «Ак Барса»
21:03 Захаркин: «Югра» играла не хуже, чем «Ак Барс», ребята выглядели достойно
20:43 «Слован» — «Нефтехимик»: Скалицки получил «5+20» за толчок на борт Волгина
20:42 «Спартак» подтвердил обмен защитника Сергиенко в «Торпедо» на Аляева
20:32 Крикунов: при 5:1 у «Автомобилиста» появился кураж, поэтому всем дали поиграть
20:25 Мартемьянов: «Амур» морально устал, за 40 дней мы сменили 11 городов
20:14 «Магнитка» одолела «Ладу» и выиграла третий матч кряду
19:59 Сергачёв: я готов к НХЛ, вариант возвращения в юниорскую лигу не рассматриваю
19:43 Чесалин: «Амур» — сильный соперник, несмотря на счёт, матч был тяжёлым
19:29 Бенн: Ягру нельзя заканчивать карьеру только потому, что исполнилось 70 лет
19:28 «Автомобилист» разгромил «Амур», забросив 8 шайб, Паре и Голышев сделали дубли
19:27 Дубли Попова и Азеведу помогли «Ак Барсу» одержать победу над «Югрой»
19:09 «Зауралье» обыграло усть-каменогорское «Торпедо» в матче открытия сезона ВХЛ
19:03 Семёнов, Горак и ещё шесть игроков пропустят матч «Витязя» с «Салаватом»
18:51 Шаттенкирк: Овечкин всегда приходил на стадион с улыбкой на лице
18:34 Капризов и Нестеров вернулись в состав ЦСКА на дерби с «Динамо»
18:29 «Ванкувер» подписал шестилетний контракт с нападающим Бо Хорватом на $ 33 млн
18:24 «Пантерз» эвакуируют команду из Флориды в Бостон из-за урагана Ирма
18:07 Магарилов сыграет в воротах «Северстали» в матче со СКА
18:00 Юрий Николаев и Александр Черных в гостях у «Чемпионата»
17:39 Фетисов: Овечкину надо играть в НХЛ, сдвинуть ситуацию по ОИ-2018 он не смог
17:38 Паршин: до Дацюка мне очень далеко, это настоящий мастер
17:00 Йюнге: после одного-двух матчей тренер «Куньлуня» меня невзлюбил
Все новости RSS
Партнерский контент