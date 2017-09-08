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Скудра: «Торпедо» вышло играть «красиво», надо эту ерунду убирать

8 сентября 2017, пятница. 23:01 Хоккей

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (2:1).

«Первый период Минск точно переиграл нас. Они были больше заряжены. Мы вышли играть после победы над «Локомотивом», вышли играть «красиво». Минск играл здорово, много катался, играл агрессивно, много шайб забрасывали нам за спину, нам было тяжело перестроиться. Хорошо, что закончили первый период со счётом 1:0. В перерыве немножко переговорили и хорошо сыграли второй период. Когда ты начинаешь спокойно, то думаешь, что есть много пространства для красивой игры. Минск здорово двигался, здорово отбирал у нас шайбу в средней зоне, и мы принимали плохие решения. И был такой вяло-красивый хоккей. Когда мы не настраиваемся до конца на игру в первую очередь через работу, то у нас такие тяжёлые, нервозные матчи получаются. Но в концовке ребята выстояли, ложились под шайбу в меньшинстве, проявили отличный характер. Спасибо ребятам за эту победу, но мы должны сделать выводы, эту красивую ерунду в начале матча надо убирать.

Является ли звено Потапов — Кулёмин — Грачёв сдерживающим? Нет, у них есть такая химия, чтобы играть в обороне. ем не менее у них есть всё для того, чтобы играть результативно в атаке. У ребят достаточно мастерства и мощи не только для игры в обороне. Мы требуем, чтобы у нас все играли в атаке и набирали очки.

Большинство «Торпедо» страдает? Мы были на первом месте два тура назад. 33 процента. Оно не страдает, просто нужно завершать моменты, нужно больше агрессии. Кроме момента последнего броска, мы не ошибаемся. Сколько у нас сегодня было моментов? Дугин два раза с пятака «один в ноль» должен забивать. Большинство стало менее агрессивным, здесь мы должны просто со стороны посмотреть, разобраться.

Жига Еглич? Индивидуальные действия игроков не буду оценивать. Дисциплина и удаления? Когда получаешь пару удалений в зоне атаки, тяжеловато. Тяжело проглатывать такие моменты, как удаление Мозера в атаке за воротами противника. Сам Мозер сыграл отлично. Аляев обменян в «Спартак»? Ребята, вся информация у нас на сайте. Что будет, то будет, я не знаю», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

Гол Ковыршина не спас минское «Динамо» от поражения в матче с «Торпедо»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК Торпедо Петерис Скудра
Новости. Хоккей
8 сентября 2017, пятница
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