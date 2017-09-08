Знарок: не заметил хет-трика Широкова, а соперникам надо проще относиться к СКА

Главный тренер СКА Олег Знарок подвёл итоги матча с «Северсталью» (7:2). Питерские «армейцы» одержали восьмую победу подряд и ещё не проигрывали в этом сезоне.

«У нас завершилась выездная серия. Будем считать, что удачно. Те, кто не видел, могут сказать, что игра прошла «в одну калитку», но это не так. Были моменты, когда «Северсталь» могла зацепиться, перевернуть ход встречи. Но им немного не повезло в реализации моментов. Нас — с победой, «Северстали» — удачи.



С легионерами всё в порядке. Просто дали немного отдохнуть. У Широкова хет-трик? Я, если честно, не заметил.



Даже при хорошем результате есть различные ошибки. Люди без ошибок не играют. Если есть грубые ошибки, то их надо исправлять, а если они повторяются из игры в игру, то это надо наказывать. Есть «шапка», модель игры, которую должны исполнять все хоккеисты.



Давит ли на команду победная серия? Нет. Нам всегда тяжело играть, потому что все соперники настраиваются на нас по-особому. Куда бы мы ни приехали — везде полные дворцы. Все думают, что обыграл СКА — и всё получилось. Я бы посоветовал соперникам относиться к нам немного проще. Ведь выложившись в матчах с нами, они потом легко уступают следующему сопернику», — цитирует Знарка пресс-служба «Северстали».

Хет-трик Широкова помог СКА в гостях разгромить «Северсталь»

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