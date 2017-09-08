Сотниекс: не сказать, что «Магнитка» ярко сыграла в атаке, но удачно забила

Защитник «Лады» Кристапс Сотниекс подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (3:5).



«Мы смотрели много видео при подготовке к этому матчу и думали, что главное разобрать их игру в большинстве, так как это один из ключевых компонентов в действиях «Магнитки». В меньшинстве мы сыграли хорошо, но провалили игру в равных составах. Не могу сказать, что соперник очень ярко сыграл в атаке, но они забили очень удачные голы.



Это уже не первая игра, когда шайба не идёт в ворота. Моменты у нас есть, но реализация подводит. Третий период матча был хороший. Мы показали, что можем и умеем играть, но времени не хватило. Был бы ещё один период…



Первые две шайбы выбили команду из колеи? Конечно, это неприятно. Весь стартовый отрезок мы играли в зоне соперника, создавали моменты, и в первой же контратаке пропустили, а потом ещё раз. Трудно прийти в себя после такого. Серия из четырёх поражений — это нелегко. Мы понимаем, что нужно выигрывать и набирать какие-то очки. В прошлом году мы дома очень хорошо играли, но в этом сезоне пока не получается», — цитирует Сотниекса пресс-служба клуба.