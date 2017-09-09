Даугавиньш: Стас Галимов — молодец, много раз спасал «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Каспарс Даугавиньш прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (2:1).



«Мы предполагали, что матч будет трудным. Соперник играл активно и долгое время отвечал атакой на атаку. Были эпизоды, которые нельзя занести нам в актив. Мы зарабатывали удаления, и динамовцы создавали в большинстве немало моментов. Но ребята сумели выстоять.



Динамовцы всегда с нами хорошо играют. Жёсткая команда, способная показывать быстрый хоккей. С такими соперниками играть трудно.



Стас — молодец. Много раз спасал команду. Считаю, что он проявил себя с самой лучшей стороны не только в двух последних матчах», — цитирует Даугавиньша пресс-служба клуба.

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