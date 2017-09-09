Дюков: минскому «Динамо» нужна поддержка болельщиков, чтобы начать побеждать

Защитник минского «Динамо» Роман Дюков прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (1:2).

«Последний матч на выезде, и команда немного устала. Но матч получился хороший. Считаю, что играли так, как нужно, выполняли установку тренеров, и всё, в принципе, получалось. Просто пропустили гол в меньшинстве: парень попал в ближний угол. Второй гол стал следствием ошибки в своей зоне. До этой шайбы игра складывалась в нашу пользу. Концовка получилась напряжённой, могли забивать, но… Многие уже до меня говорили в интервью, что в завершении нам чего-то не хватает. И, честно говоря, не очень понятно – чего. Не можем пока разобраться.



На выезде было непросто, как всегда. Тем более, с такими перелётами. Но все находятся в равных условиях. Должны были привозить очки, во всяком случае, больше, чем сейчас. Думаю, болельщики, преданные команде, сами всё понимают. Хочется, чтобы «Минск-Арена» заполнялась. Мы понимаем, что не сделали так, чтобы болельщики сейчас пришли на наши матчи. Но я прошу от себя и от всей команды, чтобы вы пришли на арену: это очень помогает, и нам сейчас очень нужна ваша поддержка, чтобы начать побеждать», — цитирует Дюкова пресс-служба клуба.