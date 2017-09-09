«Тампа» эвакуирует команду из Флориды из-за урагана Ирма

«Тампа-Бэй Лайтнинг» принял решение эвакуировать игроков, тренерский штаб и персонал из-за надвигающегося на Флориду урагана Ирма. Об этом сообщает журналист The Forth Period Давид Паньотта.



Ураган должен пройти по Флориде на выходных — 9-10 сентября. Ранее стало известно, что «Флорида Пантерз» тоже решил эвакуировать команду, «пантеры» отправятся в Бостон.



Тренировки игроков основной команды на домашней арене «Тампы» возобновятся не раньше 13 сентября, тренировочный лагерь стартует на следующий день, 14 сентября.



«Пантерз» эвакуируют команду из Флориды в Бостон из-за урагана Ирма