Петраков: не ожидал такого дебюта, было важно отличиться в первой игре КХЛ

Новичок «Витязя» Иван Петраков поделился эмоциями от дебютного матча и заброшенной шайбы, а также подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

«Не могу сказать, что ожидал такого дебюта. Просто работал на результат, играл по заданию тренера. Партнёры помогли сыграть, поэтому получилось забросить и отдать. Огромное спасибо партнёрам за то, что поддержали меня в дебютном матче. Наверное, всегда важно отличиться уже в первом для себя матче, почувствовать какую-то уверенность, чтобы расти дальше. Конечно, хотелось победить, но это игра. Уступили в борьбе за шайбу, наверное, не хватило бросков по воротам и подборов, а самое главное — голов», — сказал Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.