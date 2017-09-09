Скривенс: «Салават» сыграл от обороны, не хотели повторения матча с «Барысом»

Вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс поделился впечатлениями от победы в гостевом матче с «Витязем» со счётом 4:2.

«Сегодня было трудно победить, как, впрочем, и всегда в КХЛ. «Витязь» — хорошая команда, у неё квалифицированные игроки. Мы планировали взять шайбу под контроль и держать её. Это был наш план на игру. Хорошая победа для нас. Вдобавок мы хотели сыграть от обороны, потому что мы не хотели повторения того, что было в последних играх. Нам нужно было лучше сыграть в своей зоне и усложнить сопернику задачу», — сказал Скривенс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.