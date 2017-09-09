Х. Седин: мои последние годы в хоккее приближаются, всё чаще думаю об этом

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Хенрик Седин рассказал, что его всё чаще посещают мысли о завершении игровой карьеры.



«Всё чаще и чаще задумываюсь о своей жизни после хоккея. Когда мне было 25-26, я предвкушал карьеру, которая продлится ещё с десяток лет или больше. Но теперь я понимаю, что последние годы приближаются. Посмотрим, к чему мы придём после следующего сезона.



Конечно, сейчас организм чувствует себя не так, как в ранние годы карьеры, но в последние два года он чувствовал и вёл себя хорошо. До этого у меня был трудный год, когда меня преследовали проблемы с бёдрами и спиной, но в предыдущие два сезона жаловаться особо не на что. Кроме того, с годами ты учишься приспосабливаться к накопившимся болячкам и перестаёшь о них думать. Колени, спина… так уж это работает. Конечно, за последние пять-семь лет я стал ощущать их больше и больше. Но это естественно», — цитирует игрока официальный сайт лиги.