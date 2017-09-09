Совладелец «Джетс»: нельзя купить проблемный клуб и за одну ночь стать чемпионом

Совладелец клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Майк Чипман прокомментировал работу генерального менеджера Кевина Чевелдэйоффа, с которым недавно был подписан новый контракт.



«Я уже достаточно давно в игре, чтобы понимать: невозможно купить проблемный клуб и за одну ночь стать чемпионом. Процесс занимает время. Именно на этой основе мы принялись за работу. Я думаю, что Кевин Чевелдэйофф проделал превосходную работу, не просто драфтуя игроков, — в этом, как мне кажется, он может считаться одним из лучших генменеджеров лиги — но и развивая молодёжь, не бросая их сразу в бой», — цитирует Чипмана Winnipeg Free Press.

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