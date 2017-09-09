Хорват: отлично себя чувствую, зная, что проведу в «Ванкувере» ещё шесть сезонов

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват прокомментировал подписание нового контракта с «Ванкувер Кэнакс». Соглашение рассчитано на шесть лет со среднегодовой зарплатой $ 5,5 млн.



«Отлично себя чувствую, зная, что проведу в „Ванкувере“ ещё шесть сезонов. Благодарен владельцам и менеджменту „Кэнакс“за то, что они сделали это возможным.



«Ванкувер» получил меня на драфте, и фанаты приветствовали меня с распростёртыми объятиями, поэтому я невероятно счастлив называть этот город своим домом. Я взволнован возможностью помочь команде побеждать", — цитирует игрока Sportsnet.

«Ванкувер» подписал шестилетний контракт с нападающим Бо Хорватом на $ 33 млн