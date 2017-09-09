Michigan Live: Атанасью вряд ли получит предложение от другого клуба НХЛ

Журналист издания Michigan Live Ансар Хан прокомментировал итоги переговоров «Детройт Ред Уингз» с нападающим Андреасом Атанасью, который находится в статусе ограниченного свободного агента.



«Теоретически за Атанасью могли бы побороться другие команды и сделать так называемый offer sheet, но это не имеет большого смысла. С 1998 года было сделано лишь девять таких предложений ограниченно свободным агентам, и лишь один раз предложенный контракт не был повторён прежним клубом – в 2007 году «Анахайм» позволил Дастину Пеннеру уйти в «Эдмонтон». Компенсация за Атанасью в этом случае будет довольно скромной: второй раунд драфта, если контракт будет в диапазоне от $ 1,9 млн до $ 3,9 млн.Что касается интереса из КХЛ, то «Детройт» предлагает форварду двухлетний договор на $ 1,9 млн за сезон, а от «Ак Барса» у него есть предложение на один год и зарплатой в $ 3 млн», — отмечает обозреватель.

Грек, которого хотят все. Как КХЛ охотится на Атанасью Без СКА и здесь не обошлось.