175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Беннинг: Хорват уже сейчас входит в число лидеров «Ванкувера»

9 сентября 2017, суббота. 11:03 Хоккей

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг дал комментарий после подписания нового контракта с нападающим Бо Хорватом. Соглашение рассчитано на шесть лет со среднегодовой зарплатой $ 5,5 млн.

«Бо быстро стал основным игроком в нашей команде, и мы взволнованы тем, что он будет частью клуба ещё много лет. Его трудовая этика позволяет ему прогрессировать с каждым сезоном. Он уже сейчас входит в число лидеров клуба, а теперь его поклонники смогут любоваться его игрой ещё долгие годы", — приводит слова специалиста Sportsnet.

«Ванкувер» подписал шестилетний контракт с нападающим Бо Хорватом на $ 33 млн
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс
Новости. Хоккей
9 сентября 2017, суббота
11:03 Беннинг: Хорват уже сейчас входит в число лидеров «Ванкувера»
10:47 Вей: наконец-то случился мой первый гол, надеюсь, шайб будет всё больше
10:38 Michigan Live: Атанасью вряд ли получит предложение от другого клуба НХЛ
10:18 Хорват: отлично себя чувствую, зная, что проведу в «Ванкувере» ещё шесть сезонов
09:55 Совладелец «Джетс»: нельзя купить проблемный клуб и за одну ночь стать чемпионом
09:36 Х. Седин: мои последние годы в хоккее приближаются, всё чаще думаю об этом
09:16 Коваленко: Кинэн не подготовил Йюнге должным образом и не угадал с трансфером
09:00 Скривенс: «Салават» сыграл от обороны, не хотели повторения матча с «Барысом»
08:30 Петраков: не ожидал такого дебюта, было важно отличиться в первой игре КХЛ
01:04 «Тампа» эвакуирует команду из Флориды из-за урагана Ирма
00:53 Дюков: минскому «Динамо» нужна поддержка болельщиков, чтобы начать побеждать
00:46 Мамашев: в матче с «Динамо» у «Торпедо» получилось далеко не всё, что хотели
00:28 Даугавиньш: Стас Галимов — молодец, много раз спасал «Торпедо»
00:21 Вратарь «Филадельфии» Столарж перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок
00:08 Филатов: «Лада» доминировала, но, чтобы победить топ-клуб, всё должно сложиться
8 сентября 2017, пятница
23:57 Артамкин: давно хотел сыграть, но неприятно, что «Северсталь» проиграла
23:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:27 Озолиньш: «Барыс» разорвал рижское «Динамо» в клочья
23:19 Е. Корешков: «Барыс» хотел что-то доказать после проигрыша «Динамо» Р в Астане
23:13 Сотниекс: не сказать, что «Магнитка» ярко сыграла в атаке, но удачно забила
23:09 Знарок: не заметил хет-трика Широкова, а соперникам надо проще относиться к СКА
23:01 Скудра: «Торпедо» вышло играть «красиво», надо эту ерунду убирать
22:48 Патриотический шлем вратаря — в фотообзоре матча ЦСКА — «Динамо» Москва
22:46 Гулявцев: Артамкин хорошо сыграл, при голах СКА рвал оборону «Северстали»
22:46 «Слован» отыгрался с 1:3 в третьем периоде, но уступил «Нефтехимику» в овертайме
22:37 Дуайер: минское «Динамо» имело хорошие шансы переломить игру с «Торпедо»
22:32 И. Бочаров: у ЦСКА все семь звеньев опасные, не получилось взять реванш
22:27 Белов: по настрою претензий нет, есть объективные причины поражения «Витязя»
22:23 Вестерлунд: пока не могу назвать игру «Салавата» великолепной
22:21 Галузин: игра с «Динамо» Мн была незрелищная, много борьбы, поэтому такой счёт
22:18 Капризов: если бы не Телегин, ЦСКА было бы сложнее выиграть у «Динамо»
22:14 Никитин: ЦСКА нужно было ждать своих моментов, дождались и реализовали
22:07 В. Воробьёв: думаю, со дня на день Терещенко подпишет контракт с «Динамо»
22:07 Ничушкин: в прошлом матче с «Динамо» забили вовремя, сейчас была нервозность
21:58 Аболс: проигрыш «Магнитке» — моя вина, неправильно подготовил команду
21:48 ЦСКА одолел «Динамо» в московском дерби
21:48 «Барыс» в гостях разгромил рижское «Динамо», Карлссон оформил «сухарь»
21:48 И. Воробьёв: рад за Тимкина и Платонова, которые забросили первые шайбы в сезоне
21:40 Гол и передача Умарка помогли «Салавату» обыграть «Витязь»
21:38 Гол Ковыршина не спас минское «Динамо» от поражения в матче с «Торпедо»
21:28 «Торпедо» — «Динамо» Мн: Граньяни удалён до конца игры за бросок предмета
21:28 Валуйский: «Магнитка» не удивила, «Лада» проиграла из-за собственных ошибок
21:22 Хет-трик Широкова помог СКА в гостях разгромить «Северсталь»
21:03 Билялетдинов: матч с «Югрой» был важен, доволен отдачей и желанием «Ак Барса»
21:03 Захаркин: «Югра» играла не хуже, чем «Ак Барс», ребята выглядели достойно
Все новости RSS
Партнерский контент