Беннинг: Хорват уже сейчас входит в число лидеров «Ванкувера»

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг дал комментарий после подписания нового контракта с нападающим Бо Хорватом. Соглашение рассчитано на шесть лет со среднегодовой зарплатой $ 5,5 млн.



«Бо быстро стал основным игроком в нашей команде, и мы взволнованы тем, что он будет частью клуба ещё много лет. Его трудовая этика позволяет ему прогрессировать с каждым сезоном. Он уже сейчас входит в число лидеров клуба, а теперь его поклонники смогут любоваться его игрой ещё долгие годы", — приводит слова специалиста Sportsnet.

«Ванкувер» подписал шестилетний контракт с нападающим Бо Хорватом на $ 33 млн