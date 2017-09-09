Уилер: Морис — лучший тренер, с которым я когда-либо работал

Капитан Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Блейк Уилер поделился мнением о главном тренере клуба Поле Морисе.



«Он лучший тренер, с которым я когда-либо работал. Я многому у него научился не только на льду, но и за его пределами. Посмотрите на мою игру тогда, когда Пол только появился здесь. Уже сейчас можно заметить улучшение у Элерса и Лайне. Когда в распоряжении тренера оказывается такое количество талантов, неправильно мерить его успех только количеством побед и поражений. Не думаю, что в последние пару лет от Пола здесь требовалось только это. Речь идёт о воспитании этих парней, чтобы получить возможность провести такой сезон, какой — мы все на это надеемся — получится у нас сейчас», — цитирует Уилера Winnipeg Free Press.

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