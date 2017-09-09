Защитник Вячеслав Белов присоединился к Таратухину в румынском клубе «Чиксереда»

Румынский хоккейный клуб «Чиксереда» на своей странице в Facebook объявил о подписании контракта с российским защитником Вячеславом Беловым. Там 34-летний хоккеист присоединится к другом россиянину — форварду Андрею Таратухину, перешедшему в клуб несколько дней назад.



Прошлый чемпионат Белов провёл в белорусской команде «Шахтер Солигорск».



«Чиксереда» — команда из города Меркуря-Чук. Клуб основан в 1929 году. 15-кратный победитель румынской лиги, 9-кратный обладатель Кубка Румынии, победитель MOL-лиги.

Трёхкратный чемпион России Таратухин перешёл в румынский клуб «Чиксереда»