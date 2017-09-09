Макфи: пока не готов назвать состав «Вегаса» на первый матч в НХЛ

Генеральный менеджер клуба «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи рассказал, что пока не может назвать состав команды на первый матч регулярного чемпионата.



«Состав? Пока не готов это сделать. Я уже часто говорил, что сейчас перед нами чистое полотно. И это замечательно. Мы готовы к любому повороту событий, надеемся на некоторые сюрпризы. Так и должно быть.



Тренировочный лагерь? До него я спал спокойно. Перед началом сборов… Не могу сказать, что я сильно нервничал, но определённое волнение было. Первый день сборов. Это как Рождество для многих из нас. Начинается новый сезон, мы хотим узнать, что нас ждёт, что будет с командой, как она сыграет. Мы готовились к сезону как могли. Надеюсь, что подготовка нам поможет», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

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