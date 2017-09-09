Волченков: «Адмиралу» нужно забыть весь негатив и ерунду перед домашней серией

Защитник «Адмирала» Антон Волченков поделился ожиданиями перед началом домашней серии клуба.



«Был тяжёлый график, месяц практически играли на выезде. Но не стоит пенять на это, нам надо улучшать собственную игру. Нам нужно победить, и придёт уверенность, которой не хватает. Главное – играть друг за друга. Конечно, неприятно идти на последнем месте, но паники в команде нет. Сезон только начался. Нам нужно забыть весь негатив, всю ерунду, которая была, чтобы готовиться к домашней серии с позитивом», — приводит слова Волченкова «Р-Спорт».

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