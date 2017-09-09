Овечкин о новом спорткомплексе Вашингтона: хотел бы такие же условия в детстве

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал строительство нового спортивного комплекса в Вашингтоне. Комплекс, занимающий 40 тыс. кв. метров, оснащён двумя катками и другими спортивными помещениями.



«Это напоминает мне, как мы тренировались в России. В комплексе был и каток, и футбольное поле. Хорошо, когда все находится рядом, это помогает готовить хорошего спортсмена. Я надеюсь, что здесь будет именно так. Я бы очень хотел, чтобы у меня в детстве были такие условия, чтобы я мог приходить на занятия с семьёй, братьями. С нетерпением жду открытия этого комплекса», — цитирует Овечкина официальный сайт лиги.

А теперь – ракета! 10 кандидатов на «Мориса Ришара» Овечкин есть, но он не первый.