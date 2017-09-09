Китов — новый спортивный директор «Кузни», в «Медведях» его заменит Коршков

Как стало известно «Чемпионату», новым спортивным директором новокузнецкого «Металлурга» стал Александр Китов, а главным тренером клуба МХЛ «Кузнецкие Медведи» вместо Китова стал Алексей Коршков, отец хоккеиста ярославского «Локомотива» Егора Коршкова.



Напомним, несколько дней назад «Металлург» покинули спортивный директор Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды во главе с Вадимом Шахрайчуком.

Зиновьев: заявление об уходе из «Кузни» написал давно, оно лежало в стороне В «Металлурге» очередная революция. Уволили даже тренерский штаб молодёжной команды.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»