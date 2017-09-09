«Куньлунь» проиграл «Йокериту», Пильстрём набрал три очка

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на ледовой арене Шанхая потерпел поражение от финского «Йокерита», встреча завершилась со счётом 1:4. Китайская команда прервала свою серию побед из четырёх матчей.



Во втором периоде счёт открыли гости, шайбой отметился Никлас Йенсен. В третьем периоде «Йокерит» забил трижды: дубль оформил Антти Пильстрём, ещё один гол на счету Марко Анттилы. Команда Майка Кинэна сумела ответить только одним голом, автором которого стал Павел Воробей.



Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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