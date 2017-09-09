Пережогин и Лемтюгов перед матчем с «Сибирью» катаются с не играющим составом

Нападающие «Авангарда» Александр Пережогин и Николай Лемтюгов на вечерней тренировке перед матчем с «Сибирью» катались с не играющим составом. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



34-летний Лемтюгов, недавно подписавший новый контракт с «ястребами», в нынешнем сезоне сыграл в шести матчах, не записав на свой счёт результативных баллов при показателе полезности "+2" и 6 минутах штрафного времени.



31-летний Лемтюгов в пяти встречах отметился одной результативной передачей при показателе полезности "-1".

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