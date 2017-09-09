Вратарь Александр Печурский находится в заявке на первое китайское дерби в ВХЛ

10 сентября впервые в истории ВХЛ состоится китайское дерби, в котором «Ценг Тоу» из Цзилиня дома примет «КРС Хейлунцзян» из Харбин. Стали известны предварительные составы команд на матч.



«Ценг Тоу»:



Вратари: Жун Шэн Сян, Игорь Тяло, Александр Печурский.



Защитники: Сергей Ильминский, Альберт Полинин, Никита Попов, Евгений Ерёменко, Сергей Гончаров, Цзясытэн Ву, Цзяци Чжан.



Нападающие: Камиль Шиафотдинов, Алексей Митрофанов, Денис Камаев, Андрей Максимов, Никита Лукин, Александр Касицын, Александр Швецов, Денис Ячменев, Лэй Чэн, Чжен У Ли, Пэн Хуан, Ту Вэнг, Таньи Гань, Хао Чжан, Пэн Цэн, Артур Гиздатуллин.



«КРС Хейлунцзян»:



Вратари: Георгий Бояршинов, Дерек Дан, Хань Пэнфэй, Александр Скрынник, Джордан Лием



Защитники: Евгений Дубровин, Джаред Энг, Джейсон Йи, Николас Ли, Цин Люй, Евгений Рыбницкий, Юйхан Хань, Тяньюй Ху, Йоонас Хурри, Минси Ян, Павел Воробей, Микаэль Там, Вэньбинь Лян.



Нападающие: Ярослав Альшевский, Коди Брэдли, Брэндон Вонг, Хан Ли, Михаил Мокин, Кристофер Сито, Тяньсян Ся, Сюйдун Сян, Ян Ху, Карол Чани, Лин Чень, Цзецэнь Чжан, Александр Шибаев.