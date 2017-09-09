Мэттьюс: Макдэвид заслужил свой контракт, в прошлом сезоне он был лучшим в лиге

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился мнением о новом контракте форварда Коннора Макдэвида с «Эдмонтон Ойлерз». Соглашение подписано на восемь лет и общую сумму около $ 100 млн.



«Макдэвид заслужил свой контракт. В прошлом сезоне он был лучшим в лиге, собрав все награды.



«Торонто»? Все хотят шагнуть вперёд, и конкретно я, и вся команда в целом. Мы провели неплохой сезон, но в итоге ничего не добились.



Не мне решать по поводу капитанской нашивки. Если меня назначат капитаном, это будет большая честь. Если нет, то это ничего не поменяет. Я буду точно так же работать и быть собой», – приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.