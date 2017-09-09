Поминвилль: любой клуб счастлив принять «Зимнюю классику», это уже традиция

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джейсон Поминвилль поделился воспоминаниями о первой «Зимней классике», которая прошла в 2008 году.



«Там везде были люди, пускали петарды, дети играли в хоккей. Потрясающее зрелище, незабываемые ощущения. Сразу было понятно, что день пройдёт замечательно. Я не мог поверить, что пришло столько людей.



Чувство восторга не покидало нас в течение всего матча. Мы сидели на скамейке, смотрели по сторонам и говорили: «Здорово!»



Посмотрите, что происходит сейчас. Все команды хотят играть в таких матчах. Любой клуб будет счастлив принимать такой матч у себя. Каждый хоккеист хочет играть в нём. Это уже традиция», — цитирует Поминвилля официальный сайт лиги.

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