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Форвард «Ванкувера» Гонс пропустит около двух месяцев

9 сентября 2017, суббота. 18:46 Хоккей

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» Брэндон Гонс перенёс операцию на плечевом суставе, информирует издание NBC Sports. Как сообщается, 23-летний хоккеист из-за периода реабилитации будет вынужден пропустить около двух месяцев.

В прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 57 встречах, сумев записать на свой счёт пять результативных передач при показателе полезности "-2" и 33 минутах штрафного времени. В среднем на льду Гонс проводил около 10 минут за встречу.

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Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
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Ванкувер Кэнакс
Новости. Хоккей
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