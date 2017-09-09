Форвард «Ванкувера» Гонс пропустит около двух месяцев

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» Брэндон Гонс перенёс операцию на плечевом суставе, информирует издание NBC Sports. Как сообщается, 23-летний хоккеист из-за периода реабилитации будет вынужден пропустить около двух месяцев.



В прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 57 встречах, сумев записать на свой счёт пять результативных передач при показателе полезности "-2" и 33 минутах штрафного времени. В среднем на льду Гонс проводил около 10 минут за встречу.

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