Форвард Алекс Чиассон подписал пробный контракт с «Вашингтоном»

Нападающий Алекс Чиассон подписал пробный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», информирует официальный «твиттер» столичной команды. Сезон-2016/17 игрок провёл в «Калгари Флэймз», летом отказавшись от квалификационного предложения клуба.



В прошедшем регулярном чемпионате лиги 26-летний хоккеист принял участие в 81 матче, сумев записать на свой счёт 24 (12+12) результативных балла при показателе полезности "-6" и 46 минутах штрафного времени. В среднем на льду Чиассон проводил около 13 минут.

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