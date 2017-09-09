Токкет: у Лемье, Гретцки и Кросби есть особый дар, я многому у них научился

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет сообщил, что многому научился у Марио Лемье, Уэйна Гретцки и Сидни Кросби, с которыми работал в разные годы своей игровой и тренерской карьеры.

«Хладнокровие Марио и Уэйна, которое они показывали при большом давлении, их реакция на эти ситуации — то, чему я научился за 20 с лишним лет в хоккее. Или выдающийся хоккейный интеллект Сидни Кросби, который проявляется, когда он задаёт вопрос тренеру, говорит что-то на собраниях или проводит анализ с командой.



Все эти годы я учился у многих игроков, которые показывали рабочую этику, были лидерами в раздевалке, но у этих троих есть особый дар. Когда находишься рядом с ними, можно многому научиться. Мне очень повезло.

Кросби мог написать или позвонить мне в любое время, чтобы обсудить что-нибудь. Он всегда думает о хоккее, поэтому я его люблю. Благодаря ему я стал лучше как тренер, его звонки и СМС мне сильно помогли. Он мог спросить: «Ты видел вчера, как команда сыграла на вбрасывании в большинстве?». А я не смотрел этот матч. Так что шёл смотреть его, потом мы встречались утром и разбирали момент. Мне надо было искать для него хорошие ответы или проводить вместе с ним анализ», — цитирует Токкета Sports Illustrated.