КХЛ отменила удаление до конца игры Скалицки в матче с «Нефтехимиком»

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча «Слован» — «Нефтехимик», который состоялся 8 сентября.

«Слован» — «Нефтехимик»: Скалицки получил «5+20» за толчок на борт Волгина

На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на нападающего «Слована» Павола Скалицки наказание по правилу 520 б (Толчок на борт) «Руководства по судейству сезона-2017/18» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.).

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Вы можете посмотреть видео эпизода также на официальном сайте КХЛ.