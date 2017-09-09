Получивший условный срок за наркотики Кевин Стивенс стал скаутом «Питтсбурга»

«Питтсбург Пингвинз» объявил о назначении Кевина Стивенса на должность скаута клуба. Он будет работать по линии любительского и университетского хоккея.



52-летний Стивенс весной 2017 года был приговорён к условному сроку в один год и штрафу в размере 10 тыс. долларов за пособничество в распространении наркотиков. Он участвовал в сговоре по продаже оксикодона с августа 2015 года по март 2016-го. При задержании у него обнаружили 175 таблеток препарата. На суде Стивенс признал себя виновным.



Бывший хоккеист, который завершил карьеру в 2002 году, ранее уже работал в системе «Питтсбурга» на должности скаута профессиональных хоккеистов (2005-2012). В качестве игрока он завоевал с «пингвинами» два Кубка Стэнли (1991, 1992).

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Стивенс осуждён за распространение наркотиков