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Результаты игрового дня МХЛ

9 сентября 2017, суббота. 22:29 Хоккей

9 сентября в регулярном чемпионате МХЛ состоялось 15 матчей.

«Сибирские Снайперы» в Новосибирске одержали крупную победу в матче с «Ладьёй» — 5:1.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Молофеев, Кирилл Кононов, Никита Михайлов, Павел Ткаченко и Георгий Юров. У тольяттинцев отличился Егор Быстров.

МХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2017, суббота. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
5 : 1 0:0, 1:1, 4:0
Ладья
Тольятти
1:0 – Молофеев (Морозов) – 24:09 (5x5), 1:1 – Быстров – 35:31 (5x5), 2:1 – Кононов (Михайлов, Никишанин) – 46:24 (5x5), 3:1 – Михайлов (Богуш, Челбаев) – 49:55 (5x4), 4:1 – Ткаченко (Молофеев, Морозов) – 54:57 (5x4), 5:1 – Юров (Ткаченко) – 57:13 (5x5)

«Кузнецкие Медведи» дома проиграли «Ирбису» — 2:4.

Хозяева создали себе преимущество в две шайбы благодаря голам Антона Рубана и Данила Колодько, но не смогли удержать его. В составе гостей дубли оформили Айрат Вильданов и Даниил Журавлёв.

МХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2017, суббота. 09:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
2 : 4 2:1, 0:3, 0:0
Ирбис
Казань
1:0 – Рубан (Шевченко, Малетин) – 06:51 (5x5), 2:0 – Колодько (Лудцев, Каницкий) – 17:57 (5x4), 2:1 – Вильданов (Чибиряев, Бровкин) – 18:41 (5x5), 2:2 – Журавлёв (Мужиков, Марушев) – 21:55 (5x4), 2:3 – Вильданов (Баин) – 30:20 (5x5), 2:4 – Журавлёв (Марушев, Мужиков) – 32:49 (5x4)

«Стальные Лисы» в Магнитогорске разгромили «Алтай» со счётом 7:1.

Голы хозяев забили Юрий Платонов, Егор Спиридонов, Байрас Абдуллин, Макар Токарев, Егор Коробкин и Никита Рожков, оформивший дубль. Единственный гол «Алтая» — на счету Петра Гришанова.

МХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2017, суббота. 11:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
7 : 1 1:0, 4:0, 2:1
Алтай
Усть-Каменогорск
1:0 – Платонов (Дубин) – 01:02 (5x5), 2:0 – Спиридонов (Дорофеев, Герасимов) – 32:00 (5x5), 3:0 – Абдуллин (Токарев) – 33:36 (5x5), 4:0 – Рожков (Шешин) – 34:32 (5x5), 5:0 – Токарев (Башкиров) – 39:47 (5x5), 5:1 – Гришанов (Щёкин) – 42:36 (5x4), 6:1 – Рожков (Коробкин) – 46:29 (5x5), 7:1 – Коробкин (Пятин, Рожков) – 50:13 (5x5)

«Авто» на домашней площадке с разгромным счётом обыграл «Спутник» — 11:2.

Павел Воронков оформил покер, Юрий Муравьёв — хет-трик, ещё по шайбе забили Владимир Кузнецов, Максим Рассейкин, Артём Белоцкий и Антон Кошелев. У гостей дублем отметился Алексей Бархаткин.

МХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2017, суббота. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
11 : 2 4:1, 4:0, 3:1
Спутник
Альметьевск
1:0 – Воронков (Рассейкин, Лебединец) – 01:23 (5x5), 2:0 – Воронков (Лебединец) – 04:57 (5x5), 3:0 – Кузнецов (Кошелев) – 08:04 (5x5), 3:1 – Бархаткин (Сарапульцев, Устинов) – 09:49 (5x5), 4:1 – Рассейкин (Воронков, Глебов) – 17:04 (5x5), 5:1 – Муравьёв (Дубовик, Белоцкий) – 27:10 (5x5), 6:1 – Воронков (Азаров, Рассейкин) – 27:49 (5x5), 7:1 – Воронков (Глебов) – 30:57 (5x5), 8:1 – Муравьёв (Шарипов, Леонтьев) – 36:50 (5x5), 9:1 – Муравьёв (Дербенёв, Белоцкий) – 44:19 (5x5), 9:2 – Бархаткин (Антонов) – 44:51 (5x5), 10:2 – Белоцкий (Дербенёв, Муравьёв) – 46:55 (5x4), 11:2 – Кошелев (Кузнецов, Рассейкин) – 48:55 (5x5)

«Толпар» в Уфе одолел «Реактор» со счётом 1:0 Б.

В серии послематчевых бросков решающий гол забил Антон Пачин.

МХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2017, суббота. 11:00 МСК
Толпар
Уфа
1 : 0 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Реактор
Нижнекамск
1:0 – Пачин – 65:00 ( ПБ)

МХК «Динамо» СПб дома крупно обыграл «Атлантов» — 4:0.

Шайбы забросили Никита Дыняк, Александр Жабреев, Артём Чернов и Антон Васильев.

МХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
4 : 0 2:0, 2:0, 0:0
Атланты
Московская область
1:0 – Дыняк (Васин, Михайлов) – 00:38 (5x5), 2:0 – Жабреев (Дыняк, Михайлов) – 03:58 (5x5), 3:0 – Чернов (Васильев) – 20:37 (5x5), 4:0 – Васильев (Чернов, Назаревич) – 33:19 (5x5)

МХК «Спартак» в Москве разгромил «Куньлунь Ред Стар Юниор» со счётом 7:1.

У красно-белых Максим Цыплаков и Михаил Шалагин сделали дубли, ещё по голу забили Марк Розанов, Денис Миллер и Арсений Хасанов. Гол китайской команды — на счету Владимира Забабурина.

МХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
7 : 1 1:0, 2:1, 4:0
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
1:0 – Цыплаков (Талалуев) – 07:59 (5x4), 1:1 – Забабурин (Крутий, Цуриков) – 27:39 (5x5), 2:1 – Шалагин (Кравченко, Морозов) – 36:58 (5x5), 3:1 – Розанов (Шалагин) – 39:15 (5x5), 4:1 – Цыплаков (Талалуев) – 44:59 (5x5), 5:1 – Миллер (Волков, Круженков) – 46:16 (5x5), 6:1 – Шалагин (Кравченко) – 48:00 (5x5), 7:1 – Хасанов (Волков) – 53:49 (5x5)

«Крылья Советов» уверенно обыграли «СКА-Серебряные Львы» в Москве — 3:0.

Шайбы забросили Александр Полуэктов, Михаил Афанасов и Станислав Кевлин.

МХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Москва
3 : 0 1:0, 0:0, 2:0
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
1:0 – Полуэктов (Копылов, Кевлин) – 11:54 (5x5), 2:0 – Афанасов (Дмитричев) – 52:56 (5x5), 3:0 – Кевлин (Шабаев) – 56:45 (5x5)

МХК «Динамо» с минимальным счётом одолел «Локо», единственный гол в середине третьего периода забил Семён Панкратов.

МХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
МХК Динамо
Москва
1 : 0 0:0, 0:0, 1:0
Локо
Ярославль
1:0 – Панкратов (Петунин) – 49:46 (5x5)

«Алмаз» добился победы в гостевом матче с «Красной Армией».

Основное время соперники не смогли поразить ворота, а в овертайме победу череповчанам принём Никита Лощенко.

МХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
0 : 1 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Алмаз
Череповец
0:1 – Лощенко (Колесников, Гераськин) – 61:21 (5x4)

ХК «Рига» взял верх в гостевом матче с «Капитаном» — 3:1.

Даниил Пяткин вывел хозяев вперёд, однако затем последовали голы Давида Круминьша, Артура Хомякова и Роберта Калькиса.

МХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
Капитан
Ступино
1 : 3 1:0, 0:2, 0:1
ХК Рига
Рига
1:0 – Пяткин (Попов, Жилин) – 07:37 (5x5), 1:1 – Круминьш (Хомяков) – 34:03 (5x5), 1:2 – Хомяков (Круминьш, Мисюс) – 37:16 (5x5), 1:3 – Калькис (Фёдоров) – 57:50 (5x5)

«Сарматы» на домашней площадке одолели «Снежных Барсов» со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Игорь Михалёв и Глеб Заречный, единственный гол гостей забил Данияр Габдуллин.

МХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2017, суббота. 15:00 МСК
Сарматы
Оренбург
2 : 1 1:1, 0:0, 1:0
Снежные Барсы
Астана
1:0 – Михалёв (Рябоконов, Корайкин) – 05:51 (5x4), 1:1 – Габдуллин (Данияр, Муратов) – 08:51 (5x5), 2:1 – Заречный (Корайкин) – 47:07 (5x5)

«Мамонты Югры» дома переиграли «Белых Медведей» со счётом 5:2.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Марченко, Кирилл Руденко, Кирилл Беляев, Степан Грымзин и Тимралий Вахрутдинов. У челябинской команды забили Юрий Шадрин и Леонид Лавриненко.

МХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2017, суббота. 15:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
5 : 2 2:1, 1:0, 2:1
Белые Медведи
Челябинск
1:0 – Марченко (Беляев, Попов) – 09:04 (5x5), 2:0 – Руденко (Дроздецких) – 11:47 (5x5), 2:1 – Шадрин (Кулиев, Складчиков) – 14:07 (5x5), 3:1 – Беляев (Шэн, Зоркин) – 36:13 (5x5), 4:1 – Грымзин (Еркин, Куцмус) – 42:52 (5x4), 4:2 – Лавриненко (Лапшин, Кулиев) – 45:58 (5x5), 5:2 – Вахрутдинов (Гайдеик, Куцмус) – 57:51 (5x4)

«Тюменский Легион» на домашней площадке обыграл «Омских Ястребов» — 3:1.

У гостей отличился Никита Самохвалов, у хозяев — Александр Леваков, Евгений Волков и Максим Кириллов.

МХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2017, суббота. 15:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
3 : 1 1:0, 0:1, 2:0
Омские Ястребы
Омская область
1:0 – Леваков (Канашев, Воробьёв) – 12:03 (5x5), 1:1 – Самохвалов (Рожковский, Мельников) – 36:12 (5x5), 2:1 – Волков (Арзамасцев) – 48:15 (5x5), 3:1 – Кириллов (Дзедаев, Филиппов) – 54:14 (5x5)

«Амурские Тигры» в Балашихе одолели «Тайфун» — 6:5.

У хабаровской команды Герман Волошин сделал дубль, ещё по шайбе забросили Никита Баранов, Артём Кузьменко, Андрей Мисько и Илья Ядрёнов. В составе «Тайфуна» отметились Артём Александров, оформивший дубль, Сергей Гончарук, Павел Ткачков и Максим Резцов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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