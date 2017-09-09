Результаты игрового дня МХЛ

9 сентября в регулярном чемпионате МХЛ состоялось 15 матчей.



«Сибирские Снайперы» в Новосибирске одержали крупную победу в матче с «Ладьёй» — 5:1.



В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Молофеев, Кирилл Кононов, Никита Михайлов, Павел Ткаченко и Георгий Юров. У тольяттинцев отличился Егор Быстров.

«Кузнецкие Медведи» дома проиграли «Ирбису» — 2:4.



Хозяева создали себе преимущество в две шайбы благодаря голам Антона Рубана и Данила Колодько, но не смогли удержать его. В составе гостей дубли оформили Айрат Вильданов и Даниил Журавлёв.

«Стальные Лисы» в Магнитогорске разгромили «Алтай» со счётом 7:1.



Голы хозяев забили Юрий Платонов, Егор Спиридонов, Байрас Абдуллин, Макар Токарев, Егор Коробкин и Никита Рожков, оформивший дубль. Единственный гол «Алтая» — на счету Петра Гришанова.

«Авто» на домашней площадке с разгромным счётом обыграл «Спутник» — 11:2.



Павел Воронков оформил покер, Юрий Муравьёв — хет-трик, ещё по шайбе забили Владимир Кузнецов, Максим Рассейкин, Артём Белоцкий и Антон Кошелев. У гостей дублем отметился Алексей Бархаткин.

«Толпар» в Уфе одолел «Реактор» со счётом 1:0 Б.



В серии послематчевых бросков решающий гол забил Антон Пачин.

МХК «Динамо» СПб дома крупно обыграл «Атлантов» — 4:0.



Шайбы забросили Никита Дыняк, Александр Жабреев, Артём Чернов и Антон Васильев.

МХК «Спартак» в Москве разгромил «Куньлунь Ред Стар Юниор» со счётом 7:1.



У красно-белых Максим Цыплаков и Михаил Шалагин сделали дубли, ещё по голу забили Марк Розанов, Денис Миллер и Арсений Хасанов. Гол китайской команды — на счету Владимира Забабурина.

«Крылья Советов» уверенно обыграли «СКА-Серебряные Львы» в Москве — 3:0.



Шайбы забросили Александр Полуэктов, Михаил Афанасов и Станислав Кевлин.

МХК «Динамо» с минимальным счётом одолел «Локо», единственный гол в середине третьего периода забил Семён Панкратов.

«Алмаз» добился победы в гостевом матче с «Красной Армией».



Основное время соперники не смогли поразить ворота, а в овертайме победу череповчанам принём Никита Лощенко.

ХК «Рига» взял верх в гостевом матче с «Капитаном» — 3:1.



Даниил Пяткин вывел хозяев вперёд, однако затем последовали голы Давида Круминьша, Артура Хомякова и Роберта Калькиса.

«Сарматы» на домашней площадке одолели «Снежных Барсов» со счётом 2:1.



В составе победителей отличились Игорь Михалёв и Глеб Заречный, единственный гол гостей забил Данияр Габдуллин.

«Мамонты Югры» дома переиграли «Белых Медведей» со счётом 5:2.



В составе победителей шайбы забросили Кирилл Марченко, Кирилл Руденко, Кирилл Беляев, Степан Грымзин и Тимралий Вахрутдинов. У челябинской команды забили Юрий Шадрин и Леонид Лавриненко.

«Тюменский Легион» на домашней площадке обыграл «Омских Ястребов» — 3:1.



У гостей отличился Никита Самохвалов, у хозяев — Александр Леваков, Евгений Волков и Максим Кириллов.

«Амурские Тигры» в Балашихе одолели «Тайфун» — 6:5.



У хабаровской команды Герман Волошин сделал дубль, ещё по шайбе забросили Никита Баранов, Артём Кузьменко, Андрей Мисько и Илья Ядрёнов. В составе «Тайфуна» отметились Артём Александров, оформивший дубль, Сергей Гончарук, Павел Ткачков и Максим Резцов.