Даути: хочу выигрывать кубки, и плевать, с «Кингз» или другим клубом

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути заявил, что может покинуть клуб после окончания контракта в 2019 году, если команда не будет претендовать на кубок Стэнли. Даути дважды становился чемпионом в составе «королей» (2012, 2014), однако за последние три сезона команда только раз выходила в плей-офф, где не продвинулась дальше первого раунда.



«Лос-Анджелес» всегда будет моей первой любовью, это одна из лучших спортивных организаций, и не только в хоккее. Это невероятно, с нами обращаются по высшему разряду, тут здорово играть.



Хотел бы подписать новый контракт с «Кингз», но если наша команда не движется в верном направлении… Я хочу завоёвывать кубки, и мне плевать, где я играю. Просто хочу выигрывать кубки, это самое важное", — цитирует Даути The Hockey News.

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